Pieghe sui cordoli e gas: gli allievi di Valentino Rossi si allenano al Galliano Park

La stagione del Motomondiale sta per riaccendere i motori con i primi test. Qual è quindi il migliore allenamento prima di salire in moto? Andare in moto. E così mercoledì i ragazzi della VR46 Riders Academy sono scesi tra i cordoli del Galliano Park. Nuvole, 90% di umidità in pista e qualche raffica di vento ha accompagnato le pieghe di "Pecco" Bagnaia, portacolori della Ducati Pramac in MotoGp, Andrea Migno, Celestino Vietti Ramus, Luca Marini dello Sky Racing Team VR46, Niccolò Antonelli (Honda Sic58) e Stefano Manzi (Mv Agusta).

Il più veloce è stato il portacolori del team Sky Racing in Moto2 Marco Bezzecchi, che ha fermato il cronometro in 33.01 girando con le MiniGp a due tempi (80 di cilindrata) . Non c'era Valentino Rossi, che nel settembre del 2018 si era divertito con i suoi "delfini", mettendoli in riga e girando in 32"84, beffando di pochi centesimi Migno che aveva stoppato il cronometro in 32"95. Non è la prima volta che Galliano ospita un allenamento dell'Academy. La pista di 635 metri di lunghezza, che sorge sulla via Emilia, è una palestra di allenamento per i piloti impegnati nei vari campionati, come il cesenate Lorenzo Savadori o il riminese Alessandro Delbianco.

Spesso e volentieri fanno ad esempio sportellate insieme Marco Melandri e Federico Caricasulo, quest'ultimo fresco di promozione in Superbike e alfiere della Yamaha del team GRT, ereditando la sella lasciata vacante proprio dal 33. Un tracciato divertente e che presenta nel tratto finale un destra-sinistra simile al leggendario "Cavatappi" di Laguna Seca. Tanto che lo stesso "Dottore" lo citò durante la conferenza stampa di vigilia del Gran Premio delle Americhe dello scorso anno.

Foto Facebook VR46 Riders Academy