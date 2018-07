"La notte dei Campioni": il Villa Romiti ospiterà lo show del wrestling

La Wrestling Megastars, in collaborazione con il Bwt, torna in azione a Settembre con un grandissimo spettacolo di wrestling, “La notte dei Campioni” primo evento del 2018 in Emilia Romagna che si terrà al Villa Romiti. Tra gli atleti già annunciati sono annoverate alcune delle top star del wrestling continentale. Tra questi ci sarà anche Red Scorpion, campione europeo in carica e pluricampione italiano il cui palmares parla da solo, con ben 5 titoli conquistati in altrettante nazioni nel solo 2017. Tra i campioni anche Leon, 23enne proveniente proprio dalla provincia di Forlì, campione italiano in carica del Bologna Wrestling Team e campione di coppia della Pro Wrestling Malta, proprio assieme a Red Scorpion.

Anche in questo nuovo evento della Wrestling Megastars sarà presente un importante nome del wrestling americano. Ci sarà Robbie E, un talento che tutti voi avete sicuramente visto in televisione. Egli è stato Television Champion, X-Division Champion e due volte Tag Team Champion della Tna, oltre ad aver affrontato indiscusse leggende del mondo del wrestling. Ma i nomi di massimo spessore non finiscono qui, perché le luci dei riflettori saranno puntate anche sulla stella del cinema italiano King Danza, che combina l’esperienza del piccolo e del grande schermo con una carriera nel wrestling di oltre 10 anni, che lo ha visto combattere svariati match in America ed anche apparire alla WWE Royal Rumble 2015 al Wells Fargo Center di Philadelphia.

Tra gli altri wrestlers annunciati ci sono anche i talenti dell’accademia del Bologna Wrestling Team, l'unica accademia riconosciuta di pro-wrestling in Emilia-Romagna: l’ex campione Bwt VP Dozer, l’irriverente marchigiano Nico Narciso ed il nano guerriero Frankie Mastino. All'evento parteciperanno anche i tag team più riconosciuti e forti d'Italia come i "Latin Lovers" e gli "urban Guerrillia". E' stata inoltre annunciata la presenza di altri grandi lottatori come "il goleador" Nick Lenders, Alex Gory e il gigantesco Trucker. Ci sono tutte le carte in regola perché a Forlì, sabato 29 Settembre, si tenga il miglior evento di wrestling dell’anno. L’inizio dello show è previsto per le 21. Ingresso 10 Euro.