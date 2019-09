A colpi di spada nel giardino di Villa Saffi: nuovo fencing mob del Circolo Schermistico Forlivese

Anche quest'anno la Federazione Internazionale di Scherma ha organizzato il Fencing Mob. Si tratta di un evento promozionale con il coinvolgimento di società e circoli di tutto il mondo che prevede la realizzazione di video e raccolte fotografiche che abbiano come protagonista la scherma. Questi video, messi poi in rete e visibili da tutti, cercano di avvicinare la gente allo sport in divisa bianca. Come tutti gli anni ha partecipato all'iniziativa anche il Circolo Schermistico Forlivese che ha visto i suoi spot sempre tra i più visti al mondo.

I video della società forlivese hanno sempre utilizzato come sfondo luoghi storici della città. Dopo il Chiostro di San Mercuriale, il Palazzo della Prefettura e la Rocca di Caterina Sforza è stata la volta di Villa Saffi ad ospitare le riprese. La dimora che fu del triunviro della Repubblica Romana Aurelio Saffi e della moglie Giorgina Craufurd è stata utilizzata anche perché ricorrono quest'anno il duecentesimo dalla nascita dell'illustre forlivese. Ne è scaturito ancora una volta un bellissimo video già nella hit del fencing mob. Per vederlo, contribuire a farne il più cliccato e contemporaneamente pubblicizzare Forlì e il Circolo Schermistico Forlivese questo è il link:

https://youtu.be/t1uVGgDA2yE