A Forlì l’unica tappa italiana del Festival internazionale di cinema e televisione sportiva

Da venerdì la nostra città sarà la vetrina d’onore del “Primo Forlì International Ficts Festival - Emozioni di Cultura Sportiva attraverso le immagini”: l’unica tappa italiana del Festival Internazionale di Cinema e Televisione Sportiva. Il Festival, arricchito degli eventi spettacolari, culturali e sportivi di seguito descritti, aprirà venerdì e proseguirà fino a domenica, giornata nella quale, alle ore 18:00 essa sarà ufficialmente chiusa.



Il taglio del nastro è previsto per venerdì alle ore 15 alla presenza di tanti ospiti illustri tra i quali il sindaco di Forlì, Davide Drei, l’assessore allo Sport Sara Samorì, il professor Franco Ascani, presidente della Federazione Ficts (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) e Membro della Commissione Cio (Comitato Olimpico Internazionale) ed il dottor Francesco Ricci Bitti, Presidente dell’Adolf (Association of Summer Olympic International Federations) e di SportAccord Convention.



Nella mattinata dello stesso giorno, alle ore 11:00 è stata organizzata una visita guidata ad hoc per alcune classi del liceo scientifico sportivo, mentre, alle ore 12:25, nella Sala 4 dello stesso istituto, denominata “Cinema e Sport” sarà proiettato il filmato “Primi su ogni pallone”, il cortometraggio realizzato a cura della LND (Lega Nazionale Dilettanti). La cerimonia di chiusura del Festival, come detto, è invece prevista per domenica alle ore 15 all’Auditorium della Cassa dei Risparmi. Nel corso della cerimonia, saranno premiati alcuni dei più meritevoli sportivi forlivesi e verranno condivisi con i presenti (esperti, personaggi della cultura e della società civile e tanti, tanti cittadini) i risultati del Festivall, in termini di successo di pubblico e di critica.



Particolarmente significativi saranno, le sintesi operative alle quali saranno aiuti gli esperti coinvolti nelle “Tavole Rotonde” dei “Cantieri dello Sport”, che, il giorno prima si sono sapientemente confrontati su temi di assoluta attualità e di grande interesse per lo sport, svolto a tutti i livelli (amatoriale, dilettantistico e professionistico), come quelli della formazione, della medicina, dell’economia e delle professioni specialistiche, della comunicazione e del contributo delle imprese al finanziamento del settore e del sempre più attuale e delicato argomento dell’integrazione sociale.



Le proiezioni

Le 60 opere cinematografiche, dedicate a per 41 differenti discipline sportive, che si avvicenderanno, per complessive 200 ore di proiezione, sui 10 schermi allestiti sui I due piani della “Casa dello Sport” (Ex-Gil) (in Viale della Libertà, 2) saranno il “Core business” dell’evento, Sarà come entrare in una multisala, poter scegliere il programma preferito, preannunciato da una grande locandina e ripreso da tutti i quotidiani locali e assistere, nei tre giorni del Festival ad uno o più filati in forma assolutamente gratuita. I contenuti della sezione cinematografica dell’evento, in programmazione ininterrottamente nei tre giorni. sono stati attentamente selezionati dagli organizzatori del Festival, alternando documentari, spot, reportage, fiction e cartoon a tema sportivo.

Non sono state trascurate le più belle immagini dei Giochi Olimpici di tutti i tempi e una serie di video che dovrebbero risultare di particolare interesse per i giovani, in quando dedicato al tema “Sport e Società”, che tratta temi che potranno riguardare il futuro di tanti ragazzi, non solo per esaltare le loro potenzialità sportiva, ma anche (e, spesso, soprattutto), per avviare la loro carriera lavorativa verso una delle tante, nuove professioni delle quali, in molti campi, lo sport moderno non può più fare a meno.



Le mostre

La “Casa dello Sport” – futura sede del Museo Nazionale della Ginnastica - ospiterà le seguenti Mostre: “Donne sportive in prima pagina”; “Il calcio al cinema”; “Il Cinema va a canestro”; “Quarant’anni di cinema sportivo”; “Tutti i film della storia dei Giochi Olimpici”; “11 Oscar Award”, per complessivi 100 Poster originali. Spazio speciale per i Giochi Olimpici con l’esposizione nella Olympic Area di 68 memorabilia (le medaglie dei Giochi, cimeli sportivi di inizio 1900, la collezione delle card, etc.) e dei poster originali dei film ufficiali dei Giochi (“La Grande Olimpiade” di Roma 1960, “Vision of eight” di Monaco 1972, “First” di Londra 2012, etc.) e con la proiezione, in loop, delle migliori immagini olimpiche esclusive e quelle inedite delle “Donne ai Giochi”.



Le società sportive forlivesi

Il Comitato Organizzatore del “Forlì International FICTS Festival”, per la promozione dell’evento, ha coinvolto la cittadinanza sportiva forlivese attraverso la realizzazione di uno spot “Forlì sportiva” dedicato ai protagonisti di tutte le società sportive che avranno un ruolo prevalente all’interno della sede del Festival con una sala “ad hoc” “Forlì: i protagonisti delle emozioni” nella quale saranno esposti i cimeli oltre al video delle 42 società sportive, con le immagini – no stop - relative ai successi degli atleti e degli organizzatori forlivesi in Italia e nel mondo.

Cantieri dello Sport

Si tratta di un panel di cinque tavole rotonde sui temi più rilevanti del mondo sportivo: sport e formazione; medicina sportiva: salute, prevenzione e riabilitazione; professioni, project financing e impiantistica; sport e comunicazione e sport come strumento di integrazione sociale. Le tavole saranno composte da circa 50 ospiti illustri del mondo sportivo come Stefano Mei, giornalista di Sky, Andrea Abodi, presidente Nazionale del Credito Sportivo, e Domenico Piccinini campione mondiale di lotta greco romana,. Le tavole si terranno a porte chiuse sabato, mentre i report delle discussioni di ciascuna sala saranno illustrati al pubblico domenica pomeriggio alla cerimonia di chiusura del Festival.

Ingresso libero (ore 9-12.30 / 15-18), vedi Programma dettagliato con sinossi al link: http://www.sportmoviestv.com/2019/02/15/forli-international-ficts-festival-dal-22-al-24-marzo-2019/ e su www.forli2018.it