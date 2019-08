A settembre torna l'Ironman in Romagna: anche Forlì nella grande macchina organizzativa

Nel week end del 21 e 22 settembre la Romagna ospiterà la terza edizione di Ironman Italy Emilia-Romagna e altre gare di Triathlon che coinvolgeranno atleti provenienti da tutto il mondo, accendendo i riflettori sulla bellezza delle nostre terre. Punto di riferimento sarà come sempre Cervia che accoglierà sportivi, accompagnatori e un folto pubblico di appassionati in una cornice di sport e di festa, sia per la riviera, sia per l'entroterra. Anche il Comune di Forlì farà la sua parte mettendo a disposizione personale e logistica per contribuire alla riuscita di questa importante iniziativa.



“In rappresentanza dell'amministrazione comunale ho partecipato all'incontro del Comitato organizzatore - afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo - e in quella sede ho assicurato massima collaborazione. L'Ironman è una delle manifestazioni sportive emergenti e di maggior prestigio internazionale, un fiore all'occhiello per l'intera Romagna. Nei giorni seguenti mi sono rapportato nuovamente con la Direzione di Gara per chiedere che dall'edizione 2020 la nostra città venga coinvolta direttamente anche nel passaggio degli atleti. Le premesse sono incoraggianti e ci sono ottime possibilità di raggiungere l'obiettivo. Dagli organizzatori ho ricevuto un segnale positivo anche perché l'inclusione di Forlì potrebbe permettere di ridisegnare e qualificare ulteriormente il circuito. Potremo così veder valorizzate le tradizioni sportive e avremo l'occasione di far conoscere ancor di più le nostre caratteristiche culturali e turistiche, dalla bellezza del centro storico al patrimonio architettonico razionalista. Forlì c'è, insieme alle altre città romagnole, con impegno e spirito di collaborazione, per far crescere la città, le terre del Triathlon e la Romagna".

Ironman Italy Emilia Romagna, in programma il 21 settembre con partenza e arrivo sul Lungomare Deledda a Cervia, è la tappa di un circuito internazionale che si sta qualificando fra i maggiori appuntamenti sportivi mondiali. E' un triathlon sulla lunga distanza: nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,195 km). Il tracciato in bicicletta e di corsa si snoda quindi nell'entroterra offrendo ai numerosi partecipanti, e al grande pubblico che segue l'evento, la possibilità di scoprire e apprezzare le caratteristiche di città e paesi. Domenica 22 settembre sono invece in calendario altre gare come il “Cervia Triathlon Emilia Romagna” e la “Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna” con la combinazione delle discipline su distanze inferiori.