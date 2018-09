Abbonamenti Unieuro 2.015, errata corrige: Settori Giovanili nell'anello Giallo

Per la stagione 2018-19 gli abbonamenti per i ragazzi dei Settori Giovanili forlivesi danno diritto all’accesso nel Settore Terzo Anello Giallo. Per un errore nella comunicazione, di cui Pallacanestro Forlì 2.015 assume ogni responsabilità, nella bruchure della Campagna Abbonamenti è pubblicato erroneamente “Settore Giovanile” nel settore Verde. Scusandosi con i propri abbonati Pallacanestro Forlì 2.015 invita i genitori, che nell’ottica di vedere la partita insieme ai propri figli avessero sottoscritto la tessera annuale nel settore Verde, a recarsi nela sede in viale Corridoni 10 per la sostituzione della stessa con annesso rimborso.