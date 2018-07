Abbonamenti Unieuro 2.015, la prima fase si chiude col 95% di tessere rinnovate

Si è conclusa lunedì la prima fase della Campagna Abbonamenti 2018-19 della Pallacanestro Forlì 2.015, quella aperta a tutti ma dedicata in particolare alle prelazioni. I risultati sono stati ottimi: oltre il 95% degli abbonati alla scorsa stagione ha rinnovato la propria tessera, confermando la fiducia nella società e nella squadra in via di costruzione.

Numeri che testimoniano la bontà del lavoro svolto in questa prima parte d'estate dal general manager Renato Pasquali, che dopo aver confermato Davide Bonacini e Rino De Laurentiis ha portato a Forlì il play Jacopo Giachetti, gli Azzurri Pierpaolo Marini, Tommaso Oxilia e Daniel Donzelli, il giovanissimo Michele Tremolada e l'americano ex Virtus Bologna Kenny Lawson.

Squadra competitiva e programmazione chiara, con numerosi contratti pluriennali e l'obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. I tifosi biancorossi non hanno avuto dubbi rispondendo all'appello della società, che a differenza della scorsa estate ha anticipato, di molto, la Campagna Abbonamenti. Martedì parte la seconda fase (fino al 31 luglio), con prezzi che saranno ancora scontati. La terza e ultima fase, dopo l'interruzione di agosto, partirà a prezzi pieni dal 1° settembre. Obiettivo: superare il record all time di 2.340 abbonati dell'estate scorsa.