Accordo tra Unieuro e Natlive per video e dirette streming sui momenti più emozionanti

E' stata presentata la partnership tra la startup Natlive e Pallacanestro Forlì 2.015. Natlive è un'azienda inglese con sedi negli Stati Uniti e base operativa in Italia, proprio a Forlì. La principale attività di Natlive è quella di sviluppare piattaforme multimediali, offrendo servizi dal video hosting fino alla distribuzione di contenuti alla massima velocità e qualità e produzione di contenuti. Una delle più grandi novità introdotte è “Natliver” che permette la gestione diretta di palinsesti dinamici e la possibilità di trasmettere in live streaming dovunque e con chiunque, tutelando sempre la proprietà intellettuale del contenuto.

"Insieme a Pallacanestro Forlì 2.015 sperimenteremo in modo massivo le nostre tecnologie, farlo qui a Forlì in questo Palazzo è straordinario - ha spiegato l'amministratore di Natlive Fabio Porcellini, tifosissimo biancorosso -. Il nostro obiettivo comune sarà quello di incrementare il livello di coinvolgimento tramite la creazioni di nuovi contenuti proprietari. Contenuti che sono già fruibili dal pubblico grazie alla creazione di una piattaforma media dedicata, completa di un canale live e VOD (video on demand) e distribuita dal sistema natliver.com sul sito www.pallacanestroforli2015.it. Una piattaforma dove si potranno rivivere in altissima qualità tutti i momenti più emozionanti della stagione della Pallacanestro Forlì 2.015 e assistere in diretta streaming, sempre dal sito, a tutte le conferenze stampa delle partite giocate in casa, grazie al sistema di distribuzione streaming realizzato dalle tecnologie fornite da Natlive".

Una partnership tecnologica che dà ulteriore visibilità all'Unieuro Forlì attraverso la produzione di e pubblicazione di short video distribuiti sul sito della società e visibili real time da tutto il pubblico presente nel palazzetto, anche dal proprio smartphone, e dal pubblico connesso al sito dopo l’evento.

Presente anche l'Assessore allo Sport Sara Samorì: "Questa società non finisce mai di sorprenderti. Voglio ringraziare lo staff Comunicazione che ha saputo cogliere questa sfida e trasformarla in una grandissima opportunità per la società. Porto sempre a esempio la Pallacanestro Forlì e la sua capacità di guardare lontano: le società piccole e medie di Forlì hanno bisogno di questo tipo di riferimento".