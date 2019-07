Continua il ritiro del Forlì: sabato il primo test estivo con la Fiumanese

Continua la preparazione del Forlì di mister Massimo Paci in quel di Premilcuore. Il grande caldo è stata la variabile del quinto giorno di ritiro. I biancorossi sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento, conclusa nel pomeriggio con una partitella su porzione ridotta del campo. Al mattino il gruppo ha svolto lavori di forza funzionale, fase difensiva, duelli individuali, sessioni di possesso palla e partita libera. Programma di lavoro dedicato per l'ultimo arrivato Victor Gomes; terapie e lavoro differenziato per Marzocchi Francesco e Thomas Bonandi. Sabato i ragazzi di mister Paci disputeranno la prima amichevole stagionale contro la Fiumanese, alle 18, nel campo sportivo di Fiumana di Predappio.