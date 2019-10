Bambini di tutte le culture ed etnie uniti dallo sport: al via il progetto "Fai centro col basket"

"Fai centro col basket". Dalla collaborazione tra Uisp Forlì-Cesena, JBC Ca'Ossi Basket e Libertas Basket Rosa partono dei corsi di minibasket in centro storico con lo scopo di offrire ai residenti del centro una proposta motoria alla portata di tutti. Il corso è rivolto ai bimbi dai 6 ai 10 anni. Lo scopo è quello di aggregare bambini di tutte le culture ed etnie. La partecipazione, grazie al patrocinio del comune di Forlì, è gratuita e richiede solo una quota annuale di 10 euro a copertura della quota assicurativa ed associativa.

I corsi che stanno avviandosi sono proposti nelle palestre comunali Diego Fabbri, Melozzo e Centro Studi, Ex collegio Glicini. "Lo scopo dell'iniziativa - viene spiegato - è quella di far nascere gruppi di aggregazione "melting pot", favorendo l'incontro di bambini e famiglie di diverse culture attraverso momenti di gioco nelle palestre con allenatori e non per le strade in situazione non assiste da adulti". Per informazioni è possibile contattare la segretaria al numero 3273512029.