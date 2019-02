Sprofondo biancorosso, il Forlì soccombe nella trasferta contro l'Olympia Agnonese

È una agonia continua in casa Forlì con i biancorossi che perdono malemente nello scontro diretto in casa dell'Olympia Agnonese. Risultato finale di 2 a 1 per i padroni di casa molisani che si impongono grazie alle reti di Formuso e Sorgente. Inizialmente erano stati i galletti ad andare in vantaggio con la rete di Nigretti ma non è bastato ai biancorossi per arrivare alla vittoria.

