Aics Basket Forlì e Pallacanestro 2.015: Minibasket in festa al Pala Romiti

Grande festa e grandi numeri per l’Aics. Sono infatti oltre 200 i bambini e le bambine che sabato scorso, 14 dicembre, si sono ritrovati sullo storico parquet del Palasport “Villa Romiti” per festeggiare il Natale dei Centri Minibasket che aderiscono al Progetto OneTeam Basket Forlì: Centro Minibasket A.I.C.S., Centro Minibasket Gaetano Scirea Bertinoro, Centro Minibasket Artusiana Forlimpopoli e Centro Minibasket Libertas Green.

I ragazzi e le ragazze si sono succeduti in tre turni di attività dalle 15 alle 19 (opportunamente suddivisi per età) sui legni del campo forlivese, partecipando a giochi, partite e gare di vario genere. I “campioni di domani” hanno condiviso questo momento di grande divertimento con tutti i loro beniamini della Pallacanestro 2.015: Erik Rush, Maurice Watson Jr., Danilo Petrovic, Pierpaolo Marini, Kaspar Kitsing, Jacopo Giacchetti, Luca Campori, Federico Cinti, Samuel Dilas, Tommaso Oxilia, Lorenzo Benvenuti, Davide Bruttini, Klaudio Ndoja, che hanno partecipato in campo con entusiasmo alle gare e ai giochi organizzati per l’occasione in ”più isole di lavoro”, strappando sorrisi ai protagonisti della festa.

Grazie anche alla collaborazione dell’agenzia di viaggi Ramilli che è stata partner della manifestazione, ad ogni piccolo atleta presente in campo è stata regalata una maglietta impreziosita dall’autografo dei giocatori della Pallacanestro 2.015. Una bella manifestazione, alla quale anche l'amministrazione comunale ha voluto presenziare portando i propri auguri a tutti i presenti: ringraziamo l’Assessore al Welfare Rosaria Tassinari e il Consigliere Comunale Albert Bentivogli. Partner della manifestazione, a scopo benefico, l’associazione "Enea Eroi in Ricerca" (http://www.eneaonlus.org/), da anni al fianco dell’Aics Basket Forlì, alla quale saranno donate in beneficienza le offerte raccolte durante l’intera giornata.

Al termine di ogni turno di gioco, i ragazzi e loro famiglie si sono intrattenuti al generoso buffet, allestito col prezioso supporto dei genitori e, quest’anno, arricchito con le bevande offerte da Partesa: occasione, questa, anche per il rituale scambio di auguri. Un’occasione bellissima per il sodalizio del presidente Gabriele Ghetti, per ringraziare tutti coloro che negli anni stanno rendendo sempre più grande e gioioso il movimento cestistico della società, con un particolare ringraziamento anche alle Famiglie che quotidianamente rendono possibile il tutto grazie ai loro sforzi e sacrifici ed alle quali la società non ha fatto mancare il proprio caloroso augurio per le prossime festività.