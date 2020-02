Basket femminile serie C, l'Aics Forlì vince anche a Budrio

Bella vittoria per l’Aics Basket Forlì in quel di Budrio. Le ragazze allenate da coach Davide Brighina sono state autrici di una prova solida e concreta in un match ostico, riuscendo a portare a casa due punti che mantengono più che mai viva la battaglia per la post season. In avvio di gara le padrone di casa provano subito ad imporre il proprio gioco trovando bei canestri con Marchetti, ma erano le giocate dal pitturato a fare la fortuna delle forlivesi che costringevano spesso le avversarie al fallo e dalla lunetta Silighini era come sempre glaciale.

Due bei canestri di Bargellini portavano le squadre al primo riposo in perfetta parità. Al rientro in campo erano le ospiti a spingere forte sull’acceleratore e sempre dall’area arrivavano i canestri di Michela Leardini che spaccavano in due il match. Una bella tripla di Bozzi portava le squadre al cambio di campo sul punteggio di 19-26. L’Aics non mollava l’intensità nella terza frazione di gioco e grazie alla combattiva Sampieri e la solita Luana Silighini costruiva il solco definitivo tra le squadre. Nell’ultima frazione Budrio provava a rientrare nel match con la mai doma Marchetti, ma erano Zoli ed il canestro della staffa di Bargellini a fissare il punteggio sul 38-48 finale.

Il tabellino

Pall. Budrio 2012 – A.I.C.S. Basket Forlì 38-48

Budrio: Poli 2, Frabetti 15, Mondellini, Donato 4, Bertocchi, Castagnini, Murena 2, Pazzaglia 4, Marchetti 11 Coach: Poluzzi

Forlì: Rusticali, Dogheria 2, Montanari, Bozzi 7, Zoli 6, Cedrini, Leardini 8, SIlighini 14, Sampieri 2, Ravaioli, Bargellini 9. Coach: Brighina