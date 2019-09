Aics e Fict uniti: sport e cultura contro tossicodipendenza e disagio giovanile

E' stato sottoscritto ieri a Roma il protocollo d’intesa tra Aics, Associazione Italiana Cultura e Sport e la Fict, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche per favorire la cultura dell’integrazione e la lotta alle diseguaglianze, per prevenire situazioni di fragilità e disagio, tramite il coinvolgimento dei propri professionisti qualificati.

Il protocollo prevede, tra gli obiettivi di interesse comune: la promozione della legalità sotto il profilo della prevenzione e del superamento della devianza attraverso la diffusione della cultura della giustizia riparativa e di comunità; la valorizzazione del ruolo dell’associazionismo nel rapporto tra carcere e territorio, la tutela e la promozione dei diritti delle persone private della libertà personale; il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica; la tutela della salute attraverso la promozione della cultura della prevenzione e della sensibilizzazione ai corretti stili di vita, anche mediante la pratica sportiva; la prevenzione del disagio tossicomanico minorile anche attraverso l'inserimento dei "minori tossicodipendenti" nelle strutture sportive e culturali, su segnalazione degli operatori delle strutture territoriali minorili.

"I ragazzi - afferma Luciano Squillaci, presidente Fict - hanno bisogno di presenza e ascolto, di presidi adeguati, caratterizzati da una rete sociale di cui sono parti le famiglie, la scuola, il territorio e le altre agenzie educative. Proprio su queste ultime dobbiamo investire per costruire riferimenti educativi e formativi per prevenire in modo efficace situazioni di disagio". "Grazie a questa intesa - continua il presidente Fict - si sancisce una importante collaborazione, una sinergia tra Comunità e territorio. I ragazzi, oggi più che mai, hanno bisogno di una “rete” sociale educante, che favorisca la cultura del benessere psicofisico anche tramite lo sport e che sia portatrice di valori positivi".

"Aics è in grado di offrire proprio questo genere di rete, sia in senso territoriale che di servizi offerti - ha dichiarato il presidente di Aics, Bruno Molea -. Presente sul tutto il territorio nazionale, Aics può contare su un’offerta sportiva e culturale capillare, già capace di rivolgersi anche ai giovanissimi e già specializzata nelle collaborazioni con istituti carcerari, Amministrazioni comunali, enti, scuole per la presa in carico dei ragazzi e per garantire loro una crescita educativa armoniosa. In virtù dell’intesa appena sottoscritta potremo contare su una collaborazione importante che ci consenta di pianificare interventi diretti per i detenuti, per i minori più fragili e per le loro famiglie".