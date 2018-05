Al Campo Gotti buone prestazioni per la Libertas Atletica Forlì

Il Campo Gotti si è vestito a festa per la seconda prova regionale dei Campionati Italiani di Società Assoluti. Buone prestazioni per i giavellottisti della Libertas Atletica Forlì: Alessandro Sansoni, testimonial di Forlì Città dello Sport 2018, ha vinto la gara con metri 61.09, realizzando il minimo per i Campionati Italiani Assoluti. Il forte Junior Francesco Bertozzi si è classificato quarto con 55.34: un bel presentarsi agli imminenti Campionati Italiani Juniores del prossimo weekend ad Agropoli (Salerno), dove dovrà difendere l’ottavo piazzamento della scorsa stagione. Sesto posto per Ciro Aggoun, che che in pieno Ramadan è andato vicinissimo al personale con 49.64 metri.

La nuova società di atletica forlivese sta crescendo e non mancano le sfide per la leadership sociale. Nei 200 metri i due migliori velocisti si sono dati battaglia correndo in perfetta parità per tutta la gara, ma alla fine il tuffo sulla linea del traguardo e i centesimi di secondo hanno fatto la differenza: ha vinto Loris Ferrini con il bel risultato di 23.76 davanti al decatleta Francesco Amici con 23.82, solo la differenza di una spanna. Anche le ragazze hanno difeso bene i colori bianco-rossi della società (Giada Bassi con 13.29 nei 100 metri e 27.74 nei 200 metri e la forlimpopolese Elena Santolini vicina alla soglia dei 5 metri con 4.91 nel salto in lungo).