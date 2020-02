Al Circolo Schermistico Forlivese il Campionato Italiano Giovanissimi di spada a squadre

Il diciassettesimo alloro tricolore del Circolo Schermistico Forlivese è arrivato da Bolzano dove si è disputato il Campionato Italiano a squadre di spada per under 14. Merito della squadra di cui facevano parte Marcello Ghetti, Riccardo Magni, Nicolò Sonnessa, Andrea Troiani nella categoria Giovanissimi. Il quartetto biancorosso non ha smentito i pronostici che lo vedevano favorito nella corsa al titolo con una volata entusiasmante in cui hanno concesso solo le briciole agli avversari.

I forlivesi dopo avere superato in scioltezza Genova, Frosinone, Latina e Reggio Emilia, hanno dominato anche contro il Cus Catania e chiuso l'assalto di finale con un secco 36/23. Non è stata però l'unica soddisfazione arrivata dalla gara bolzanina. Il CSF ha ancora una volta dimostrato la grande valenza della sua scuola portando a Forlì anche l'argento delle Allieve col team rosa composto da Anita Sgubbi, Francesca Torelli, Greta Versari e Asia Vitali giunte ad un soffio dal successo finale contro Novara, e il bronzo Allievi della squadra formata da Riccardo Cappelletti, Marco Casadei, Leonardo Cortini ed Emanuele Gambino. Nello stesso weekend bella prova anche di Licia Mattiello che si piazza al sesto posto nell'interregionale di fioretto U14.