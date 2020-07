Al fianco dei figli Emiliano ed Enrico Solfrizzi: papà Maurizio nel ruolo di team manager del Gaetano Scirea

Torna a far parte della famiglia del Gaetano Scirea Maurizio Solfrizzi, volto noto nel mondo del basket. Ex giocatore professionista, ha giocato per 9 anni in serie A 6 dei quali nella Libertas Forli. Dopo una prima esperienza nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, Solfrizzi torna a ricoprire il ruolo di team manager del Gaetano scirea aggiungendosi allo staff tecnico (il nuovo head coach Emiliano Solfrizzi e il vice Matteo Merenda).

"Sono molto contento di poter tornare a fare parte di questa società - esordisce Maurizio Solfrizzi -. Ho accolto con grande entusiasmo la proposta del presidente Alderigo Silimbani, conosco molto bene il progetto che da anni porta avanti con grande passione e impegno. Appoggio anche a pieno la scelta dal presidente di fare un passo indietro e di ripartire dalla Serie C Silver. E’ un passo importante e per nulla scontato, maturato alla luce degli ultimi eventi. Questo sarà una sorta di anno zero per tutti ci sono ancora molte incognite sul regolare svolgimento dei campionati, questa scelta ci permette di prendere tempo e ricalibrarci per il futuro".

Prosegue il neo team manager: "La serie C Silver è diversa dalla serie C Gold e per certi versi più difficile, forse è meno tecnica, ma molto più dinamica dal punto di vista atletico. Per noi sarà una sfida a tutti gli effetti". Quindi si dice "contento di aver aderito a questo progetto anche perché così potrò dare una mano ai miei due figli, Emiliano in primis, che debutterà come allenatore e Enrico che farà da preparatore atletico“.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solfrizzi senior conclude facendo un breve cenno alla campagna acquisti: "E' ancora apertissima abbiamo in mente diversi nomi e siamo in procinto di concludere qualche trattativa che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni Nel frattempo speriamo anche di poter tornare sul campo al più presto".