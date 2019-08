Al Forlì il Memorial Marconi contro Cervia e Savignanese

Continua il cammino di avvicinamento del Forlì all'esordio ufficiale in Coppa Italia che avverrà domenica 18 contro il Cattolica, aggiudicandosi il "Memorial Piero Marconi" contro i padroni di casa della Savignanese e del Cervia. Nel triangolare disputatosi allo stadio "Capanni" di Savignano, i galletti hanno prima battuto il Cervia per 2 a 0, grazie alla doppietta di Santiago Minella poi dopo lo 0 a 0 ottenuto sul campo contro la Savignanese, si sono imposti per 4 a 3 ai calci di rigore. Un ulteriore buon test per i galletti che dopo aver conosciuto le avversarie che affronteranno nel prossimo campionato di serie D, si apprestano ad esordire contro l'ex Emmanuel Cascione ora mister del Cattolica allo stadio "Morgagni".

Foto di archivio