Al marchigiano Paciaroni la 13esimo Coppa Città di Meldola

Domenica scorsa quaranta concorrenti provenienti da tante regioni a bordo delle loro auto storiche hanno animato la tredicesima edizione della gara meldolese organizzata dal Club ASI Hermitage di Forlì e dalla Scuderia meldolese Racing Team Le Fonti. La manifestazione era valida per l’ammissione alle finali della Formula ASI, lungo i 70 km del percorso sulle colline romagnole 24 erano i rilevamenti a cronometro di regolarità al centesimo di secondo, il più preciso sui pressostati è stato Giampaolo Paciaroni un veterano della regolarità di San Severino Marche che in solitaria senza l’aiuto del navigatore a bordo della sua Autobianchi A112 del 1981 ha avuto la meglio sull’equipaggio locale del Racing Team Le Fonti formato da Marco Bentivogli alla guida della Fiat 1500 Cabrio del 1966 con a fianco il figlio Giacomo di soli 16 anni, sul gradino più basso del podio i pordenonesi Simone Marcon Navigato da Jessica Venturini con la Wolksvagen Golf Cabrio del 1992, al quarto posto assoluto i milanesi Donzelli-Galano con la Fiat 128 del 1975, al quinto posto i perugini Ticchioni-Valentini a bordo della Alfa Romeo GT del 1969.

Ottima gara anche per la forlivese Franca Agnoletti con la Fiat 128 Coupè del 1972 in coppia con Meris Maroni si sono classificate al terzo posto nel femminile, precedute dalla comasca Luisella Maspes su Alfa Romeo GT Junior del 1973 e dalla toscana Rita Magnanini Lancia Fulvia Montecarlo del 1972, nella speciale classifica per Club la vittoria è andata al Club Hermitage di Forlì. Lo speciale trofeo intitolato al ricordo di Eugenio “Pippo” Bentivogli è andato al vincitore assoluto Giampaolo Paciaroni consegnato dalla famiglia Bentivogli. Durante la premiazione finale sono stati tanti i complimenti fatti agli organizzatori in particolare sono stati graditi quelli del Delegato ASI Marco Nocchi che inviato per super visionare la manifestazione controllando che tutto fosse organizzato secondo i criteri della Formula ASI per la quale la manifestazione aveva validità.