Al Morgagni arriva il Mezzolara: torna Ferri Marini, out Boilini

In una settimana ricca di novità in casa Forlì dopo la presentazione della "Forlì Academy", un progetto riguardante la crescita di giovani talenti nel settore giovanile, il Forlì si ritroverà domenica alle ore 15 allo stadio "Morgagni " per la sua ultima apparizione in campionato fra le mura di casa. I galletti affronteranno un Mezzolara in piena lotta salvezza e concluderanno la loro regular season la domenica successiva sul campo dell'Imolese in vista poi di una sempre più probabile partecipazione ai playoff.

Playoff che tornano a far parlare dopo le parole di Gravina che non esclude al momento il discorso ripescaggi nella serie C superiore nel caso gli organici dei campionati professionisti fossero incompleti. Obbiettivo dei biancorossi quindi concludere al meglio la stagione e ottenere il miglior risultato possibile dai successivi spareggi. Mister Dario Bettini, reduce dopo il suo insediamento da un pari e una vittoria, non potrà contare sull'attaccante Boilini, fermo ai box per uno strappo muscolare ma col rientro del bomber Ferri Marini può dormire sonni tranquilli. Appuntamento quindi a domenica 29 stadio "Morgagni " ore 15:00 per Forlì-Mezzolara.