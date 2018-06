Al Mugello doppietta Ducati: Lorenzo vince davanti a Dovizioso

La prima di Jorge Lorenzo con la Ducati. Il maiorchino vince con orgoglio il Gran Premio d'Italia, sesto round del Motomondiale, precedendo Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. "Non sono contento al 100% - commenta il forlivese -. Abbiamo sbagliato la scelta della gomma anteriore e non ho potuto spingere dal primo giro, non riuscendo a stare con Jorge. È stato u wekend difficile e andiamo a casa con 20 punti e la situazione in campionato è migliore. Una doppietta al Mugello è ottima". Il forlivese ricuce su Marc Marquez, scivolato nel corso del quinto giro e poi 16esimo al traguardo: lo spagnolo è distante 29 punti.

Lotta serrata tra ducatisti, con Lorenzo che ha dettato il passo per tutta la gara tallonato dal compagno di box Dovizioso, e da un Danilo Petrucci (Pramac) in grande spolvero. A rovinare la festa alle rosse di Borgo Panigale ci hanno provato Rossi (Yamaha), Andrea Iannone (Suzuki) e Alex Rins i quali, più volte, hanno cercato di lottare per un posto sul podio. Mugello amaro per Marc Marquez (Honda), dopo i numerosi sfottò del pubblico che sul prato gli hanno anche allestito una tomba: dopo essersi lanciato all'inseguimento di Lorenzo è scivolato nel corso del quinto giro. Ripartito ultimo, lo spagnolo ha chiuso 16esimo, rimettendo Dovizioso in corsa per il titolo.

Con Lorenzo saldamente in testa alla gara, e Dovizioso pronto a difenderne con i denti il secondo posto, nella seconda metà della gara Rossi, Iannone, Rins e Petrucci hanno lottato per l'ultimo posto disponibile sul podio. Alla fine, a spuntarla è stato il Dottore di Tavullia che, dopo la fantastica pole, ha regalato al pubblico del Gran Premio d'Italia l'ennesima emozione. Marquez resta in testa con 23 punti su Rossi e 29 su Dovizioso. Mondiale apertissimo, con Lorenzo tornato in versione "Martillo".

"Correre con questo caldo non è stato facile - ha commentato il Dovi - e le gomme erano al limite. Ho provato a rincorrere Lorenzo ma, alla fine, non ce l'ho fatta ma, questi, sono comunque punti importati in ottica campionato. L'anno scorso, qui al Mugello, ho vinto e, in questa stagione, ripartiamo da qui con obiettivi importanti",