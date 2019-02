Al pattinodromo di via Ribolle il campionato provinciale di pattinaggio artistico

Sono una ottantina gli iscritti ai campionati provinciali 2019 di pattinaggio artistico in programma al pattinodromo domenica dalle ore 9 alle ore 19. Per la provincia saranno impegnati gli atleti delle società Forlì Roller, Libertas Pattinaggio, Csi Cesena e Gabbiano Gambettola, mentre l'Up and Down Lugo rappresenterà il territorio ravennate. Le classifiche sono separate per provincia. Saranno tanti i debuttanti assoluti. L'ingresso è libero.