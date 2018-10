Al via la raccolta di scarpe usate Keep On Walking

E’ iniziata sabato la raccolta di scarpe usate “Keep Walking” promossa dalla Medoc Libertas Basket Rosa. Inserita nel progetto “Libertas per il sociale” con il quale la società forlivese ha coinvolto la sezione provinciale della Libertas di Forlì – Cesena, “Keep On Walking” si appoggia sulla collaborazione del “Quartiere Romiti” e della Cooperativa Sociale “Paolo Babini” e conta ben 14 punti di raccolta dislocati su tutta la provincia. Le scarpe usate verranno distribuite ai più bisognosi con il supporto della “Paolo Babini”. Questi i punti di raccolta: Giramondo Calzature, via Sapinia 10; Centro Polivalente Quartiere Romiti, via Locchi 9 (solo al mattino); Cloè, viale Bologna 34; Admo, via Giacomo della Torre, 8: Sport City Libertas, via Grigioni 1; Segreteria Libertas, viale Dell’Appennino 141; Crossfit Kiro, via Gorizia, 162; Dojo Geam, ASD Libertas, viale Bologna 86; Relab Center e Progetto Benessere, via Magellano 11 (Vecchiazzano); Crossfit Cesenatico, viale E. De Amicis, 30, Cesenatico; ASD Libertas Cesenatico, via Dei Pascoli 1/A, Cesenatico; Centro Giovan, via Cecco Cenni, 10, Galeata; Alfazone School, via Dismano 4599, Cesena; Alfazone Lab, via Luciano Lama 120, Cesena.