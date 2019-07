Al via la stagione del Forlì, assente Cascione: non rientra più nei piani biancorossi

È partita ufficialmente la stagione 2019/2020 per il Forlì che si è radunato nel pomeriggio di giovedì agli ordini di mister Massimo Paci. Dopo le consuete visite mediche la squadra è scesa in campo per il primo allenamento della stagione con al seguito un centinaio di tifosi che hanno scrutato dalla tribuna dell'antistadio 1 i volti nuovi dei tanti arrivati in viale Roma. Nella lista dei convocati al raduno però, spicca l'assenza di Emmanuel Cascione che non rientra più nei piani societari e sta cercando di comune accordo con il Forlì, la via migliore per rescindere il contratto. Tornando al campo, i galletti dopo i primi giorni presso i campi sportivi dello "Stadio Morgagni", da lunedì 22 saliranno nel ritiro di Premilcuore; per una settimana, la squadra alloggerà presso l’agriturismo Antico Frutto e si allenerà nello stadio comunale gestito dall’Asd Premilcuore. La squadra disputerà la prima amichevole sabato 27 luglio alle 18 nello Stadio Comunale di Predappio contro la Fiumanese, squadra di terza categoria.

I convocati del pre-ritiro

Portieri: Baldassarri Nicolò 1999, Barducci Simone 2001, Stella Lorenzo 2002, De Gori Enrico 2001

Difensori: Biasiol Eric 1997, Bungaja Bernardo 2000, Croci Emanuele 1999, Ferraro Salvatore 1983, Ferrari Maicol 2001, Gimelli Francesco 1999, Zamagni Andrea 1996, Grieco Lorenzo 2000,

Marzocchi Riccardo 2002, Marzocchi Francesco 2001, Sedioli Davide 2000

Centrocampisti: Baldinini Filippo 1987, Carlucci Francesco 2001, Albonetti Leonardo 2000, Gkertsos Andreas 2000, Favo Vittorio 1996, Massa Riccardo 2000, Bedei Alessandro 2002, Pacchioni Giovanni 1998, Tagliaferri Francesco 2001, Polini Mattia 2000

Attaccanti: Bonandi Thomas 1989, Minella Santiago 1988, Keita Mori 2001, Cozzino Enrico 2001, Zabre Abdul 2001, Pastorelli Lorenzo 2001