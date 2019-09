Al via la stagione pallavolista dell'Edera Volley Forlì: tutte le squadre impegnate

Al via la stagione pallavolista dell'Edera Volley Forlì, che propone, anche quest’anno, una strutturazione divisa in varie categorie e fasce d’età. Il gruppo allenatori vede due nuovi arrivi: Giacomo Bassi, insegnante di Educazione Fisica e laureato in Scienze Motorie, e Raffaele Casadei, allenatore di grande e lunghissima esperienza, che ha allenato fino alla serie A. Andranno ad affiancare i coach storici dell’Edera, Marco Gatelli e Arturo Murgia. Le iscrizioni sono ancora aperte, anche se i gruppi sono già partiti a pieno regime. A Bassi è affidato il "Gruppo Principianti", formato dalle ragazze dagli 8 ai 12 anni, che intendono imparare a giocare a pallavolo in un clima giocoso sempre con la parola d’ordine “Prima di tutto Divertiamoci”. Gli allenamenti sono in programma il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19. Coach Casadei guida le "Under 13" e "Under 14", che si allenano il martedì e venerdì dalle 16 alle 18 e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Coach Gatelli guida il gruppo dell'Under 16 e 18, con allenamenti il lunedì dalle 20,30 alle 22,30, il mercoledì dalle 19 alle 21 e il giovedì dalle 18,30 alle 20.30. A mister Murgia la squadra di Seconda Divisione, con allenamenti il lunedì dalle 19 alle 20,30, il mercoledì dalle 20 alle 22 e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30.