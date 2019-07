Al Villa Carpena il Tennis Europe Under 12, memorial "Gaio Camporesi"

Scatta lunedì ufficialmente, con i match del main-draw, il torneo Tennis Europe Under 12 dedicato alla figura indimenticabile di quel grande pioniere dello sport forlivese che fu Gaio Camporesi. I fratelli Redo e Gaddo Camporesi, figli del grande Gaio, personaggi di riferimento per il tennis forlivese,i hanno contribuito in maniera determinante, con la loro passione, nel portare a Forlì questo grande appuntamento. Ha iniziato Gaddo: "Il colpo d’occhio entrando al Carpena è veramente bello, così come vedere tutti i ragazzi giocare in campi curati a puntino, il babbo sarebbe stato veramente contento nel vederli all’opera. Il Circolo si presenta veramente bene, io e mio fratello abbiamo avuto l’idea di legare il ricordo di mio padre al tennis giovanile e credo, vedendo questo spettacolo, che l’idea sia stata buona".

Poi Redo: "Sono molto emozionato, sia nel sentir parlare di mio babbo sia per il fatto di parlare in pubblico. Il babbo è mancato due anni fa e la sua scomparsa mi brucia forse ancora di più adesso. Gaio Camporesi ha fatto molto per il tennis, per lo sport forlivese e per il mondo dell’associazionismo, era famoso per la sua memoria eccezionale, per questo è un motivo di orgoglio il fatto che il torneo sia dedicato alla memoria di una persona che di memoria ne aveva tanta". Poi la presentazione dello staff organizzativo, i maestri Alberto Casadei, Giovanni Pacchioni, Sara Pretolesi, il preparatore atletico ed istruttore Luca Zanzi, Martina Barducci ed il referee Sigismondo Favia. Intanto dalle qualificazioni sono entrati nel tabellone principale Niccolò Satta e Rafael Capacci, entrambi allievi dell’Uta al Ct Zavaglia, vincitori di match molto tirati rispettivamente contro Gabriele Grieco e Tommaso Filippi, ottime notizie anche per il beniamino di casa Luca Pompei che ha vinto un bel match contro Giacomo Bruzzi (Sporting Club Sassuolo) ed il forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì) ripescato come lucky-loser.

Lunedì prima giornata con in campo diversi giocatori romagnoli o comunque di scuola locale come Sofia Cilibic (Ct Zavaglia), Sveva Azzurra Pansica e Silvia Alletti (Ct Cast San Marino), Chiara Bartoli, Marco Caporali ed Alex Guidi del Carpena e Niccolò Satta. Si parte con i primi match programmati alle 9 e gli ultimi in campo dalle 17.30, una giornata che prevede ben 16 incontri. Alla presentazione sono intervenuti il direttore del Circolo, Ferrante Rocchi, con interventi di saluto del vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo, del presidente del Circolo, Angela Bonoli e del consigliere nazionale Fit, Raimondo Ricci Bitti, che ha portato il saluto della Federazione e si è detto "felice che una manifestazione così importante sia ospitata dal Tennis Villa Carpena".

I risultati

Maschile, turno di qualificazione: Antonio Marigliano-Edoardo Dionigi 6-3, 6-4, Riccardo Ferraiuolo-Gabriele Pierro 7-5, 6-2, Niccolò Satta-Gabriele Grieco 6-4, 4-6, 6-4, Matteo Sabbatini-Luigi Valletta 6-7 (5), 6-4, 6-4, Luca Pompei-Giacomo Bruzzi 7-6 (2), 7-5, Alberto Schold-Alessandro Fiocchi (wild-card) 6-3, 6-2, Giulio Casucci-Giorgio Antonio Carcani 7-5, 6-3, Rafael Capacci (wild-card)-Tommaso Filippi 3-6, 6-4, 6-3.

Femminile, turno di qualificazione: Giulia Sophia Di Concetto-Giorgia Buccinotti 6-0, 6-2, Ludovica Pulcrano-Amanda Nai (wild-card) 6-1, 6-1, Vittoria Zorzi-Sara Festa 6-2, 6-1, Fabiola Marino-Victoria Trentino Garcia (Bra) 6-2, 6-1, Lucca Ingildsen (Den)-Aurora Fabbri 6-3, 6-0, Ludovica Pierro-Eleonora Baroni 6-2, 6-2, Alessia Ciobanu-Boglarka Pecsi (Hun) 6-2, 3-6, 6-4.