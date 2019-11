E' tempo di derby per il Forlì: ad Alfonsine per spiccare il volo

Dopo la bella e preziosa vittoria del Forlì allo stadio "Morgagni" contro il Progresso che ha rilanciato le ambizioni di campionato dei galletti, il prossimo impegno per i biancorossi si disputerà domenica al "Brigata Cremona" contro i padroni di casa dell'Alfonsine. Un match sulla carta abbordabile, ma per nulla affatto semplice. I ragazzi di mister Massini Paci se vorranno infatti allungare la serie di risultati utili consecutivi, che fino ad ora parla di due vittorie e un pareggio, non dovranno sottovalutare l'impegno in terra ravennate e cercare il primo successo esterno della stagione che ancora manca all'appello. È però sicuramente innegabile come i progressi di gioco e risultati inizino finalmente a rispondere alle attese di tecnico, tifosi e società, con quest'ultima intenzionata a porre già le basi per il futuro, mettendo in cantiere il rinnovo contrattuale del mister marchigiano.

Paci infatti pare aver conquistato tutti con la sua idea di calcio e mosso già alcuni tifosi a chiederne una riconferma anticipata nonostante si navighi appena all'undicesima giornata. Tifosi che non hanno però ancora digerito i torti e le decisioni dubbie delle partite passate e che mossi da un certo livore hanno esternato tutta la loro rabbia anche domenica scorsa, sfociata poi in una multa di 800 euro a carico del Forlì Calcio per offese all'indirizzo degli ufficiali di gara e degli organi federali. Tornando al match contro l'Alfonsine, i sicuri assenti della contesa saranno Sedioli e Gkertsos entrambi fermati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni; al momento non si registrano altre defezioni con il Forlì che se vorrà finalmente spiccare il volo, non potrà fare altro che allungare la striscia positiva che si accompagna alla seconda partita vinta senza subire goal.