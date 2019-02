Alla piscina comunale di Forlì la sesta edizione del Trofeo Fanatik Team

La società Fanatik Team Nuoto Master Forlì si appresta ad organizzare per la sesta volta il Trofeo Fanatik Team che andrà in scena domenica 31 marzo nella piscina di via Turati. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Forlì e che fa parte del Circuito Supermaster, dovrebbe accogliere circa 500 atleti da tutta Italia. Il programma della manifestazione prevede il riscaldamento dalle ore 8 per una durata di 45 minuti. Seguiranno poi le gare 400 stile (max 400 iscritti), 100 misti, 50 dorso, 100 rana, 50 farfalla e 100 stile. Dopo una pausa di 60 minuti (dalle 12:30 alle 13:30) prenderanno il via le gare: 200 stile, 100 dorso, 50 rana, 100 farfalla, 50 stile, staffetta 4x50 stile (max 24 iscritti). Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 24 di lunedì 25 marzo. Per qualsiasi informazione sulla manifestazione è possibile scrivere a trofeofanatik@gmail.com oppure a Giovanni Viola (3471014854).