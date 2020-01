Alla squadra di boccette dell’Endas Forlimpopoli il titolo italiano di terza categoria

La squadra di boccette dell’Endas Forlimpopoli si è aggiudicata il campionato italiano di terza categoria che si è disputato domenica a Cotignola. I giocatori guidati da Corbara Settimio, hanno sconfitto in finale per 2- 1 la squadra di casa Assirelli 1 Cotignola. La squadra formata da Massimo Siboni, Francesco Casali, Gionata Fabiani, Marino Pretolani e Settimio Corbara aveva superato in semifinale il Bussecchio, nei quarti l’Empoli e negli ottavi l’Assirelli 2. Ottimi risultati stanno ottenendo anche le due squadre dell’Endas impegnate nei rispettivi campionati. La squadra del Mazzini, con 40 punti è in testa nel girone Sud con 3 punti di vantaggio sulla seconda. Ricordiamo inoltre che lo scorso anno ha vinto i campionati provinciali. Nel girone di Centro l’Endas Forlimpopoli è seconda con 40 punti ad un punto dal Bussecchio 1.