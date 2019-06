Europei Under 21, la Francia apre le porte del Morgagni per un solo allenamento: in azione tanti talenti

La baby Francia, che ha scelto il Tullo Morgagni come quartier generale per i propri allenamenti in vista degli impegni del Girone C degli Europei Under 21, apre le porte dello stadio. Mercoledì mattina dalle 11 alle 12.30 sarà possibile assistere alla seduta di allenamenti dalla tribuna dell'impianto sportivo di viale Roma. La Francia è impegnata nella prima fase con Croazia, Inghilterra e Romania.

I transaplini sono accreditati alla vittoria finale del torneo avendo a disposizione giocatori del calibro di Ibrahima Konaté e Dayot Upamecano in difesa, mentre a centrocampo Houssem Aouar, Lucas Tousart e Mattéo Guendouzi. In attacco fari puntati su Moussa Dembélé del Lione.

Agli ordini di mister Sylvain Ripoll ci sono i portieri Bernardoni, Larsonneur, Prevot; i difensori Amian, Ballo-Toure, Caci, Dagba, Konatè, Niakhate, Sarr e Upamecano; i centrocampisti Aouar, Del Castillo, Guendouzi, Ntcham, Reine-Adelaide, Sissoko e Tousart; e gli attaccanti Bamba, Dembele, Ikone, Mateta e Thuram.

