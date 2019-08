L'Unieuro comincia a scaldare i muscoli, il presidente: "Date il massimo sempre"

All'indomani del bagno di folla al centro commerciale di Forlì, la Pieffe 2.015 si è ritrovata lunedì per il primo allenamento della stagione. Come in un primo giorno di scuola, tra i compagni di squadra è prevalsa la voglia di incontrarsi e conoscersi ancora di più. In mattinata, nella sede di Elfi Spa, c’è stata la prima riunione stagionale per stigmatizzare le regole e l’importanza della squadra che opera "fuori dal campo" con coach Sandro Dell’Agnello, il general manager Renato Pasquali e tutto lo staff operativo.

Nel pomeriggio prima sgambata stagionale all’Unieuro Arena. Prima dell’inizio dei lavori, c’è stato il saluto del presidente Giancarlo Nicosanti, che ha voluto fare un "in bocca al lupo" ai giocatori e allo staff tutto, incoraggiandoli "a dare il massimo in ogni momento" per la maglia che vestono, e per i tifosi, che saranno una risorsa indispensabile al fianco della squadra nel corso dell’anno. Dopo le parole del presidente, si è poi lavorato sul campo agli ordini del preparatore Luca Borra, in una seduta puramente atletica per rimettersi in moto dopo la pausa estiva.