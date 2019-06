Europei Under 21, aria di grande evento anche a Forlì: la Francia si allena al Morgagni

Romagna protagonista della fase finale degli Europei Under 21, in programma dal 16 al 30 giugno. Francia, Croazia, Inghilterra e Romania saranno le nazionali protagoniste degli impegni in programma all'"Olimpico" di Serravalle e al "Manuzzi" di Cesena. Si respira l'aria del grande evento anche a Forlì. La nazionale francese ha scelto il prato del Morgagni come quartier generale da venerdì fino al 23 giugno, con allenamenti a porte chiuse fatta eccezzione la seduta di mercoledì in programma alle 17.30 che si terrà a porte aperte.

Il primo impegno in programma martedì prossimo alle 21 contro l'Inghilterra allo stadio Dino Manuzzi. E procede alla grande la vendita dei biglietti per il big match. E' già esaurito il settore distinti, e la Figc ha deciso di aprire anche la Curva Mare, per soddisfare l'ingente richiesta di tagliandi per le tre partite in programma nella città malatestiana. Agli ordini di mister Sylvain Ripoll ci sono i portieri Bernardoni, Larsonneur, Prevot; i difensori Amian, Ballo-Toure, Caci, Dagba, Konate, Niakhate, Sarr e Upamecano; i centrocampisti Aouar, Del Castillo, Guendouzi, Ntcham, Reine-Adelaide, Sissoko e Tousart; e gli attaccanti Bamba, Dembele, Ikone, Mateta e Thuram.

Anche la Romania ha scelto Forlì come base d'appoggio, allenandosi però al "Pantieri-Gugnoni". Guida la nazionale Matei Mirel Radoi, che ha convocato i portieri Radu (Genoa), Căbuz (Hermannstadt), Vlad (Steaua Bucarest); i difensori Manea (Cluj), Nedelcearu (FK Ufa), Rus (Sepsi Sf. Gheorghe), Pașcanu (Leicester), Ghiță (Viitorul), Ștefan (Sepsi Sf. Gheorghe), Boboc (Viitorul); i centrocampisti: Băluță (Viitorul), Nedelcu (Steaua Bucarest), Cicâldău (Universitatea Craiova), Ciobanu (Viitorul), Man (Steaua Bucarest), Hagi (Viitorul), Coman (Steaua Bucarest), Olaru (Gaz Metan Medias), Drăguș (Viitorul), Dragomir (Perugia); e gli attaccanti Pușcaș (Palermo), Petre (Esbjerg) e Ivan (Rapid Vienna).

Foto pagina Facebook Casa Forlì

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!