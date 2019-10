Alti e bassi al Mugello: ma Matteo Nannini coglie il primo podio tra i rookie del Formula Regional

Si conclude un weekend di alti e bassi per Matteo Nannini al Mugello, dove si è disputato il penultimo round del campionato 2019 di Formula Regional. Difficoltà meccaniche hanno accompagnato il fine settimana del forlivese, autore del suo primo podio nella categoria rookie. In un Gara-2 ricca di colpi di scena Nannini ha agguantato la settima posizione finale, che gli è valsa il terzo posto tra i debuttanti. Solo Vesti e Fittipaldi della Prema meglio del 16enne italiano.

"Non abbiamo trovato il set up giusto e facevamo cambiamenti ad ogni ingresso in pista", spiega Nannini, decimo nella prima qualifica e settimo nella seconda. Tra le due sessioni di qualifica il pilota DF Corse è riuscito a migliorarsi, riuscendo a trarre il massimo dalla vettura malgrado i problemi ai freni. "In gara uno (undicesimo, ndr) c’è stato molto sottosterzo nelle curve veloci e vibrazioni nelle ruote”, spiega. L’azione nella movimentata seconda manche ha creato numerose opportunità per Nannini: "Sono riuscito a recuperare ottenendo il mio primo podio, che era il nostro obiettivo per questa stagione".

La performance di Gara 3 è stata falsata dai problemi al cambio accusati da Nannini alla partenza. La rimonta del forlivese nonostante il passo gara poco competitivo si è conclusa fuori dalla zona punti, in undicesima posizione alle spalle di Caldwell. Attualmente Nannini occupa la tredicesima posizione nella classifica generale con 43 punti, a sole due lunghezze da Jack Hughes e 11 dalla Top 10. Il round finale della F3 Regional European Championship si terrà a Monza nel weekend del 19 e del 20 ottobre, dove nei giorni scorsi è stato impegnato in una sessione di test.