Alti, grossi e dal cuore d'oro: i giocatori dell'Unieuro fanno visita al rifugio per cani abbandonati

Nella settimana che porta al derby Pallacanestro Forlì 2.015 ha avuto un pensiero speciale. Una delegazione biancorossa si è recata infatti al Rifugio per cani abbandonati "La Pioppa", in via Bassetta, e grazie alla generosità dello sponsor Robinson Pet Center ha portato ai volontari una grande quantità di cibo. Ma non solo: oltre a umido, biscotti, salsicce e sacchi di mangime per diete, negli scatoloni consegnati ai volontari da coach Giorgio Valli, da capitan Riccardo Castelli e da Matteo Fallucca c'erano anche prodotti per igiene e pulizia, premi e ossa da sgranocchiare. Una festa per i 22 cani ospiti de "La Pioppa", che hanno giocato a lungo con l'allenatore e i due giocatori biancorossi. Ad accompagnare Pallacanestro Forlì 2.015 i titolari di Robinson Pet Center Gianni Casadei e Simona Buda, "a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la generosità e la collaborazione" come si legge in una nota della società.