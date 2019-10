"Ambasciatore dello Sport Città di Forlì", il Comune premia le giovani speranze

Sono le giovani speranze dello sport forlivese. L'amministrazione comunale ha istituto il premio "Ambasciatore dello Sport Città di Forlì", un alto riconoscimento civico conferito agli atleti, alle squadre e alle società forlivesi che attraverso risultati di rilievo conseguiti in campo nazionale e internazionale o per meriti legati al fair play, alla qualità dei progetti educativi, al rispetto. In apertura del Consiglio comunale il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo hanno consegnato il riconoscimento alla "Squadra Poderi del Nespoli Softball Club Forlì", guidata dal presidente Giovanni Bombacci, al campione europeo di salvamento per Club Fabio Lombini del "G.S. Forlì Nuoto", ai giovani atleti del "Circolo Schermistico Forlivese" (Chiara Castagnoli, Maria Chiara Testa, Francesca Morosi, Lucia Guarini, Leonardo Cortini, Dario Remondini, Tommaso Vasumi e Riccardo Magni) e al pilota di Formula Regional Matteo Nannini (campione di F4 Emirati Arabi).