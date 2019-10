"Ambasciatori dello Sport della Città di Forlì": si aggiungono i riconoscimenti

Nuovi "Ambasciatori dello Sport della Città di Forlì". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, ha consegnato lunedì pomeriggio il riconoscimento a diversi atleti tra cui Tommaso Cortini, campione del mondo junior coppia di pattinaggio artistico e campione italiano coppia artistico; e Lucia Olivucci campionessa italiana coppia Pattinaggio Artistico. Premiato anche Antonio Bernucci, da 20 anni nella Bocciofila Città di Forlì nonché socio fondatore, che può vantare un palmares di 30 gare vinte, 9 titoli provinciali Ravenna - Forlì-Cesena, un titolo regionale, un master regionale, una gara internazionale, nono classificato ai Campionati Italiani del 2008 e quinto classificato Campionati Italiani 2019.

Riconoscimenti anche per gli atleti specializzati in arrampicata sportiva Filippa Baffari (campionessa regionale 2019 disciplina boulder under 12 e seconda classificata disciplina Lead e combinata under 12); Achille Donnini (campione regionale 2019 disciplina boulder under 12 e secondo classificato disciplina Lead e combinata under 12); Arianna Mercuriali (campionessa regionale 2019 disciplina boulder under 16); Ludovica Merendi (campionessa regionale disciplina Lead under 18, campionessa regionale disciplina Lead categoria Senior e seconda classificata specialità Boulder under 18);

Nicola Mercuriali (campione regionale disciplina Lead e disciplina combinata under 20 e terzo classificato disciplina boulder under 20); e Emma Bartolucci (terza classificata disciplina boulder under 10). Premiata anche Alice Balzani, campionessa europea Solo Dance e campionessa italiana coppia danza pattinaggio artistico.