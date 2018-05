Oltre 400 tifosi per l'amichevole benefica a Forlimpopoli del Cesena

Oltre 400 spettatori hanno affollato giovedì pomeriggio lo stadio "Filippi" di Forlimpopoli per la tradizionale amichevole di fine stagione del Cesena. I bianconeri di mister Fabrizio Castori hanno affrontato l’A.S.D. Forlimpopoli 1928, squadra militante nel campionato regionale di 1ª categoria. Come ogni anno l’evento è stato organizzato dal comitato locale della Croce Rossa Italiana e il ricavato sarà destinato per sostenere le attività benefiche sul territorio. Davanti a tanti bambini appartenenti al settore giovanile biancoazzurro, la partita è terminata con il risultato di 6-1 in favore degli uomini di mister Castori, acclamato dai tifosi bianconeri. In gol anche l'estremo difensore bianconero Fulignati, in veste di bomber.

1° Tempo A.C. Cesena (4-3-3):

Agliardi; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Fazzi; Fedele, Ndiaye, Vita; Kupisz, Moncini, Dalmonte.

Marcatori: Moncini (CE), Dalmonte (CE), Valbonesi (FO).

2° Tempo A.C. Cesena (4-3-3):

Melgrati; Suagher, Vita, Esposito, Fazzi; Ndiaye, Schiavone, Di Noia; Fulignati, Marolda, Dalmonte.

Marcatori: Fulignati (CE), Fulignati (CE), Marolda (CE), Marolda (CE).