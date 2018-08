Amichevole Forlì-Cava, i padroni di casa battono gli ospiti 7-1

Il Forlì ha battuto questa mattina in amichevole la Cava, squadra militante nel campionato di Promozione, per un totale di 7-1. Il primo tempo è terminato sul risultato di 4-0 dopo le reti di Zabre al 14' e al 36', Baldinini al 29' e Ambrosini al 44'. Nella seconda frazione ancora a segno per il Forlì Ambrosini all' 8' e Baldinini al 20', e dallo Juniores Riviello al 30'. Per la Cava la marcatura è stata segnata da Boni al 30'.

Le formazioni del primo tempo.

Forlì: Mordenti, Nigretti, Ferrari, Bungaja, Marzocchi, Mangalagiu, Sabbioni, Baldinini, Tonelli, Zabre, Ambrosini.

Cava: Cambiuzzi, Budrioli, Selvaggio, Gentilini, Falcini, Bandini, Mazzotti, Fiore, Asturi, Rossi, Racine.

Secondo tempo.

Forlì: Mordenti (Barducci), Nigretti (Bianchi), Ferrari (Vallicelli), Bungaja (De Nicola), Piras, Mangalagiu (Carlucci), Sabbioni (Misuraca), Baldinini (Albonetti), Tonelli (Rivello), Nisi, Ambrosini (Valentini).

Cava: Cambiuzzi (Vigilante), Selvaggio, Iacovelli, Falcini, Budrioli (Zampiga), Gentilini (Raymond), Alore, Fiore (Boni), Racine, Rossi (Bacchilega), Mazzotti (Lecce).

Reti: Zabre (14', 36') Baldinini (29', 65'), Ambrosini (44', 53'), Riviello (75'), Boni (81').