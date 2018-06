Anche Davide Cassani alla presentazione dei libri sul ciclismo di Marco Pastonesi

Alla vigilia del prologo del Giro d’Italia Under 23, la sala del Consiglio comunale di Forlì ha ospitato un incontro con Marco Pastonesi, autore di libri sul ciclismo come quello dedicato a Vincenzo Nibali “Quinta tappa” e “Spingi me”. L’iniziativa, organizzata dalla U.C. Scat in collaborazione con l’Amministrazione comunale, rientra nel calendario di “Forlì Città Europea dello Sport 2018”. Insieme all'autore, è intervenuto anche il Commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani. Presenti anche l'assessore allo Sport Sara Samorì, il giornalista Maurizio Ricci e il presidente della U.C. Scat Gino Garoia.