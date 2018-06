Anche il Circolo Schermistico Forlivese testimonial di "Forlì Città Europea dello Sport 2018"

Sono stati rcevuti in Municipio gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese, protagonisti della gara a squadre nel Campionato Italiano di Spada svoltasi recentemente ad Ancona, nel corso della quale hanno conquistato la promozione nel massimo campionato della disciplina: la serie A1. Indossando l’uniforme coi colori biancorossi e accompagnati dal presidente Piero Magnani, i giovani schermidori Alexei Efrosinin, Riccardo Genovese, Dario Remondini e Iulius Spada, insieme all’allenatore Igor Efrosinin, sono stati accolti in Sala Randi. A nome dell’intera comunità cittadina, il sindaco Davide Drei e l’assessore allo Sport Sara Samorì hanno espresso l’encomio per lo straordinario risultato conseguito e hanno rivolto il ringraziamento per il prestigio che questa promozione assegna allo sport forlivese. Alla squadra del Circolo Schermistico è stato inoltre assegnato il ruolo di testimonial di “Forlì Città Europea dello Sport 2018” con il mandato di onorare i colori civici nella prossima stagione che li vedrà gareggiare ai massimi livelli nazionali, contro le squadre delle Armi e quelle delle maggior realtà italiane.