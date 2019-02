Anche la Libertas Forlì ai Campionati Italiani invernali di lanci

Torna a Lucca l’appuntamento tricolore con i Campionati Italiani invernali di lanci sabato e domenica. Dopo le fasi regionali che hanno definito gli otto partecipanti della finale nazionale delle categorie assolute, under 23 e under 20 si assegnano 18 titoli maschile e femminili nel disco, nel martello e nel giavellotto: la gara sarà determinante ai fini della composizione della squadra azzurra per la Coppa Europa di lanci in Slovacchia del 9 e 10 marzo e per il team azzurro under 23 che parteciperà al match internazionale contro la Francia del 2 marzo.

La Libertas Atletica Forlì che alle fasi regionali aveva preannunciato la possibilità di qualificare qualche lanciatore è stata premiata perché ben tre su quattro papabili ha centrato la qualificazione: Alessandro Sansoni nel giavellotto assoluto, Francesco Bertozzi nel giavellotto e Giovanni Benedetti nel disco entrambi nell’under 23. Un risultato eccezionale per il team lanci di Giuliana Amici, ma subito spento nell’entusiasmo da due rinuncie. Sansoni in preparazione delle nozze deve rinunciare e Bertozzi in grande crescita fisica e agonistica, l'anno passato bronzo agli italiani juniores, in un salto si rompe il tendine di Achille e per lui la stagione finisce qui. A rappresentare la nuova società forlivese a questi assoluti di lanci invernali rimane Benedetti (nella foto). Con metri 40.90 è accreditato dell’ottava misura, classifica difficilmente migliorabile ma sognar non nuoce.