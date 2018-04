Anche la Pallacanestro Forlì 2.015 in visita alla mostra "L’eterno e il tempo"

Anche la squadra della “Pallacanestro Forlì 2.015” non intende mancare all’appuntamento con la grande mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con l’Amministrazione comunale presso i Musei San Domenico. Approfittando del turno interno - l’ultimo - di domenica prossima, la squadra forlivese al gran completo, compresi dirigenti e staff tecnico, andrà in visita alla mostra ospite del San Domenico venerdì mattina, confermando l’attenzione oltre che per i valori sportivi anche per quelli della cultura che mirano, loro volta, a fare grande la città di Forlì.