Imola-Unieuro, invasione biancorossa: bruciati 400 biglietti. E intanto test ok per l'Andrea Costa

E' sempre più forte l'amore per la Pallacanestro Forlì 2.015. Lo dimostra la prevendita per il derby di domenica prossima, in programma alle 18 al PalaCattani, contro l'Andrea Costa Imola. In appena due giorni è andata letteralmente bruciata la prima tranche di 400 biglietti messa a disposizione per i tifosi di Forlì nella sede di viale Corridoni 10. Un andirivieni incessante e appassionato di sostenitori biancorossi, che ora dopo ora sta trasformando la prima giornata di ritorno in quella che si può realisticamente immaginare come la 16esima gara casalinga per la compagine di coach Giorgio Valli. I biancorossi nutrono la solida speranza di giocare in un PalaCattani a maggioranza forlivese, per un match chiave della stagione.

La prevendita continua

Vincendo la terza gara nelle ultime quattro aggancerebbe il treno di centro classifica con vista sulla zona playoff. Ripetere il successo della prima d'andata significherebbe guardare anche con meno tensione ai delicati impegni che riserva il calendario: Forlì, che in casa ha perso solo due volte, ospiterà nell'ordine Trieste, Treviso e Montegranaro, mentre lontano dall'Unieuro Arena dovrà vedersela contro Mantova, Roseto e Ravenna. Il presente dice quindi che sarà importante battere Imola. E per questo si confida sul sostegno della tifoseria. Da giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, sarà disponibile nella sede di viale Corridoni 10 la seconda tranche di biglietti. Non cambiano i prezzi: parterre intero 25 euro (rridotto 10-16 anni 17 euro, gratuito under 10), mentre la curva costerà 12 euro (ridotto 10-16 anni 8 euro, gratuito under 10).

La situazione in casa Imola

Priva di Bell e Rossi, il primo dolorante al gomito il secondo febricitante, l’Andrea Costa ha fatto visita alla RaggiSolaris Faenza al PalaCattani per uno scrimmage amichevole. Inizia a gas aperto la formazione di coach Cavina che apre il match a suon di bombe con Alviti e Maggioli trascinatori della formazione biancorossa, portandola così sul punteggio di 4-12 al 4′. Sono le tante palle perse in attacco ad influenzare il gioco imolese, e gli ultimi minuti di primo quarto, ma che allo stesso tempo con solidità in difesa tiene a debita distanza i padroni di casa. Sono le triple di Gasparin e Toffali a ridare vitalità all’attacco imolese, spezzata subito dalla consecutiva tripla di Venucci. La Raggi chiude il primo quarto con un fortuito vantaggio all’ultimo secondo da sotto la plance con Brighi, 22-21 dopo i primi 10′ di gioco.

Ancora un po’ sotto tono la formazione biancorossa nell’avvio di secondo quarto, dato anche dalla doppia seduta di allenamento odierna, che lascia sempre un leggero vantaggio alla formazione biancoverde 7-5 al 14′. Il quarto continua con entrambe le formazioni sempre sulla parità di punteggio. L’ultimo canestro in penetrazione lo segna Penna siglando così 19-20 al termine della seconda frazione di gioco. Torna ad alzare il ritmo Imola che si porta immediatamente a +6, 3-9 al 24′. Imola spreca troppo il vantaggio che è riuscita a rimediare nei primi minuti di terzo quarto e con la schiaccia di Aramando Faenza si riporta sul 14-14 Faenza, ma il giovane Cai per le fila imolesi piazza la tripla del 14-17 al 29′. Faenza prova a recuperare con i 4 punti di Perin, ma Cai chiude, con una bomba, la pratica terzo quarto e lo mette in cassaforte: 18-20 al 30′.

L’ultima frazione di gioco si apre con i ragazzi di Coach Cavina che si impongono alla formazione imolese nei primi minuti di gioco, portandosi subito sul +9, 3-12 al 35′. Chiappelli prova a riportare i suoi sul -6 con una tripla ma Penna in penetrazione segna sul tabellone 6-14 al 36′. I biancorossi mantengono solidità in difesa e trovano continuità in attacco: Simioni in lunetta realizza 1su1, 15-25 per Imola. Toffali mette il canestro per Imola, ultima azione faentina che però si infrange sul ferro. Lo scrimmage si chiude a favore di Imola per 74-88