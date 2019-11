MotoGp, Lorenzo annuncia il ritiro. Dovizioso: "Lui è stato il mio rivale da sempre"

Alla vigilia dell'ultimo round stagionale del Motomondiale Jorge Lorenzo ha annunciato il ritiro dalle competizioni al termine di un 2019 in Honda molto travagliato. "Ci sono cose importanti nella vita quando uno inizia a correre nel Mondiale, quando vince la prima gara e il primo titolo - ha esordito il maiorchino -. E anche quando annuncia il ritiro. Come potete immaginare, è molto difficile per me, ma qui a Valencia sarà l'ultimo gran premio in MotoGp". Una decisione che è maturata dopo il Gran Premio della Malesia dopo l'ennesimo risultato deludente.

Lorenzo ha conquistato cinque titoli mondiali, due nella classe intermedia e tre in MotoGp. Lorenzo ha lottato con tanti rivali, tra cui Andrea Dovizioso. "Lui è stato il mio rivale - dice senza alcun dubbio il forlivese -. Credo che dal 2001 abbiamo sempre cambiato classe insieme. Siamo rivali da sempre. Purtroppo lo sport è così, a volte è difficile continuare a mantenere lo stesso livello". Dovizioso commenta così la decisione del ritiro: "Credo che negli ultimi due anni abbiamo pesato le diverse cadute, che ne hanno intaccato la serenità. Però in questi anni ha fatto un lavoro incredibile".