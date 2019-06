Assen, Dovizioso in quarta fila: "Ci manca velocità. Quartararo? Impressionante"

Si annuncia un Gran Premio d'Olanda tutto in salita per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non è andato oltre l'undicesima posizione su un tracciato, quello di Assen, dove le rimonte sono tutt'altro che semplici. Ma il forlivese, più che per la quarta fila, è deluso soprattutto dal passo gara. "Non siamo messi così male, ma partire così dietro è una brutta notizia, perchè su questa pista non è facile recuperare e si consuma molto la gomma posteriore - esordisce -. Si poteva fare meglio e al massimo avremmo potuto raggiungere la terza fila, ma mi preoccupa la velocità che abbiamo. E' un tracciato dove si scorre tanto e ci sono curve ad alta velocità e questo non ci aiuta avendo una moto più pesante".

A condizionare la prestazione delle Ducati anche il caldo. L'aumento della temperatura ha inciso sul grip, rendendo la moto particolarmente instabile. "È stata una giornata un po’ strana, con temperature davvero alte. Dopo aver iniziato con il piede giusto nelle prove libere, purtroppo non siamo riusciti a replicarci in qualifica. Non mi è stato possibile fare un giro ‘pulito’. Rispetto alle prove mi aspetto di essere più competitivo in gara - continua DesmoDovi -. Vedremo che gran premio verrà fuori, perchè più di un pilota ha la possibilità di impostare un ritmo molto veloce".

Sulle prestazioni della moto, Dovizioso ribadisce un concetto già ripetuto in passato: "Sono diversi anni che sono in Ducati e siamo migliorati, ma ci sono anche certi limiti. Quel che sta succedendo non è niente di nuovo. Inoltre gli avversari stanno migliorando e il livello di quest'anno è molto alto. Per cui, se non si è al top, è facile perdere posizioni".

Dalla pole posizione scatterà il ventenne Fabio Quartararo, alla sua terza pole consecutiva con la Yamaha del team Petronas: "E' impressionante - si sofferma Dovizioso -. Che fosse un talento lo sapevamo, ma non mi aspettavo che potesse fare così bene al primo anno in MotoGp. Sta andando veramente forte, mi sta sorprendendo e sono contento per lui. In gara non ha ancora fatto la differenza, ma in prova fare questi tempi è tutt'altro che semplice e lo dimostra un Valentino (Rossi, ndr) che con la stessa moto sta faticando".