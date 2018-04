Marquez nell'occhio del ciclone, Dovizioso: "Si è gestito male"

Marc Marquez nell'occhio del ciclone dopo il Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. Una gara che avrebbe potuto vincere a mani basse, ma che ha trasformato nel festival del pasticcio. Prima l'errore in griglia di partenza, sanzionato con un ride through, poi le entrate a dir poco arrembanti su Aleix Espargato e Valentino Rossi, quest'ultima a tre giri dalla fine e culminata con la caduta del "Dottore". Per il corpo a corpo col numero 46 Marquez è stato sanzionato di trenta secondi: risultato, in un fine settimana che avrebbe potuto fruttargli 25 punti, lo spagnolo torna a casa con uno zero.

Diversa la strategia adottata da Andrea Dovizioso: il forlivese, che ha sofferto per tutto il fine settimana, è riuscito ad archiviare il fine settimana con un sesto posto. Tradotto, ha limitato i danni. Lucida l'analisi del vincitore del Qatar, che ha perso la leadership del campionato per soli tre punti a vantaggio di Cal Crutchlow, vincitore di Rio Hondo. "Sono stato fortunato perché tre piloti che si giocano il campionato hanno fatto tre zeri per motivi diversi - commenta il portacolori della Ducati -. Quindi andiamo a casa sereni, ma questo weekend ci ha dimostrato che dobbiamo ancora continuare a lavorare su diversi aspetti della nostra moto".

Analizza ancora Dovizioso: "E’ stato un weekend davvero difficile per noi, però alla fine siamo riusciti a portare a casa dei punti importanti in una giornata in cui non avevamo la velocità per lottare per il podio. Sono contento di come ho gestito la mia gara ma in certe condizioni e su certe piste dobbiamo ancora migliorare perché evidentemente non siamo abbastanza veloci. Il fatto di non aver potuto girare molto sull’asciutto durante il weekend non ci ha aiutato con il setup della moto per la gara".

L'ex campione del mondo della 125cc, interpellato da Sky, ha detto la sua anche sul weekend nero di Marquez: "Marc si è gestito male, perchè quando in tutto il weekend dai un secondo al primo degli inseguitori dovrebbe essere facile portare a casa il massimo risultato. Ha fatto tanti errori e di tutti i tipi. Ha fatto tutto quello che non doveva fare". Furioso Rossi a fine gara, che ha respinto al mittente le scuse del "joker" della Repsol Honda: "Marquez non ha mai alcun tipo di rispetto per i suoi avversari. E' andato contro a 4-5 piloti diversi; ormai lui ti punta la gamba pieno e sa che comunque se ti prende tra la gamba e la moto lui non cade e spera che cadi te. Io ho paura quando sono in pista con lui, perché so che mi viene addosso. Lui mi tratta ancora peggio degli altri, come è successo anche nel 2015, quando mi ha fatto perdere il Mondiale apposta"..