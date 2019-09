Dovizioso: "Se vogliamo lottare per il titolo dobbiamo fare qualcosa di più"

"Se vogliamo lottare per il titolo dobbiamo fare qualcosa di più. Dobbiamo migliorare". Andrea Dovizioso, ingoiato il boccone amaro Misano, è focalizzato nel round in programma questo weekend a Misano, ma con lo guardo già allungato al 2020. Ma c'è da difendere il secondo posto nella classifica piloti, perchè "Yamaha e Alex Rins possono essere molto veloci. Dobbiamo stare molto attenti e lavorare al meglio". Dopo Misano un altro round difficile attende il forlivese: "Il tracciato di Aragon non è l'ideale per noi, ma vogliamo tornare sul podio".

Il portacolori della rossa è tornato sul Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: "Già dopo i test di fine agosto avevamo capito che sarebbe stato praticamente impossibile ripetere la gara del 2018, ma abbiamo lavorato comunque bene nel weekend, migliorando. Abbiamo faticato con l'anteriore". Dovizioso ha chiuso la gara ad oltre 13 secondi da Marc Marquez e Fabio Quartararo: "C'era un gap consistente da loro. Ma abbiamo sofferto parecchio le condizioni della pista e il poco grip".