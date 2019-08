Sorridente e circondato da amici e familiari: Dovizioso è tornato a casa

Un'immagine che tranquilizza gli appassionati di motociclismo e tutti i forlivesi. Andrea Dovizioso, dopo il terribile incidente al primo giro del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, sta bene ed è già tornato a casa. Una birretta ed una Coca Cola con gli amici del cuore per mettersi alle spalle la brutta caduta. Il portacolori della Ducati, scattato bene al via dalla terza fila, alla prima curva non ha potuto evitare la Yamaha di Fabio Quartararo, scivolato davanti a lui dopo un highside, ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Soccorso immediatamente in pista, Andrea è stato successivamente portato al centro medico del circuito per un primo controllo: i medici gli hanno riscontrato diverse contusioni e una commozione cerebrale, per cui hanno provveduto a trasportarlo in elicottero all’ospedale di Coventry per sottoporlo ad una Tac e a ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso qualsiasi complicazione. Dovizioso domenica sera era già a casa, circondato dall'affetto della famiglia e degli amici. Ora qualche giorno di riposo. Poi tra pochi giorni si tornerà in pista. C'è da preparare il round romagnolo di Misano.

Sui social tanti messaggi d'affetto per il vicecampione del mondo 2017 e 2018. Tutti accumunati dallo spavento, soprattutto dopo averlo visto immobile per alcuni secondi a bordo pista. L'immagine postata in serata è un grosso sospiro di sollievo. Fan e gente comune hanno esternato la loro felicità nel vederlo in buone condizioni di salute.Con 78 punti di distacco da Marc Marquez, Dovizioso deve abbandonare i sogni iridati. Da qui a fine campionato si correrà per vincere le gare e cercare di regalare alla Ducati il titolo Costruttori.