E' senza alcun dubbio Andrea Dovizioso il personaggio sportivo dell'anno. Il forlivese ha regalato agli appassionati di motociclismo e non solo un inatteso duello con Marc Marquez, con il quale gli ha conteso fino all'ultimo il titolo 2017. “DesmoDovi” non è “sbocciato” per caso, come lui stesso ha confessato in un'intervista rilasciata al portale dell'azienda “Red Bull” dal giornalista Giorgio Terruzzi. “E' stato un anno magico per una serie di motivi – ha confessato il portacolori della Ducati -. Quello che abbiamo fatto è solo una base sulla quale si può ancora migliorare”.

Dovizioso è lucido nella sua analisi: “Sono ben consapevole del perchè siamo stati competitivi quest'anno. Ci metto la moto, ma principalmente c'è anche del mio. Ogni anno è a se. Possono accadere degli anni anomali, guardando ad esempio a Valentino Rossi e Maverick Vinales, però sono molto sereno sia del risultato di quest'anno, sia pensando al futuro. Ho dimostrato di potermela giocare, quindi siamo della partita”.

Per il pilota della Ducati il 2017 “non è stato uno stato di grazia. Il 2004, quando vinsi il mondiale in 125cc, lo fu, quando veniva tutto bene. Ma quest'anno si è lavorato su certi aspetti, capirli, gestirli e ottenere il risultato. E' vero che dopo la gara del Mugello è scattato qualcosa in testa, una maggiore consapevolezza e dopo è venuto tutto più facile. Essere in uno “stato di grazia” è bellissimo, però dura poco. E io non mi sento in questa situazione”.

Tra gli aspetti che hanno fatto la differenza c'è la figura del “mental coach” modenese Amedeo Maffei. “I risultati sono frutto di un insieme di tantissimi fattori, di tante persone che hanno lavorato sul mio progetto. La cosa bella di quest'anno è che a 31 anni non ho mai smesso di cercare di migliorarmi e ci ho creduto. Atleti di un certo livello non possono andare avanti da soli. E' quasi impossibile. Avere a che fare attorno con persone mature ti arricchisce”.

Dovizioso ha elogiato anche Marquez: nel suo volto sempre sorridente e da “bravo bimbo”, come lo ha fotografato Terruzzi, il forlivese vede “una determinazione indescrivibile. Tanto fuoco dentro, bello, perchè ha tanta voglia di ottenere, anche se non è sempre gestibile, neanche da lui. E la cosa può essere pericolosa. L'ho battuto in lotta, ma è stato davvero pesante perchè è fortissimo. Ha una testa pazzesca. Anche quando non è al top, lui non molla e si crea la situazione per provarci. C'è tantissima sostanza”.