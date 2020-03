Coronavirus, Andrea Dovizioso testimonial della campagna "Distanti ma uniti"

Campione dentro e fuori la pista. Andrea Dovizioso si conferma una persona particolarmente sensibile. Il forlivese scende in campo per la campagna di sensibilizzazione "Distanti, ma uniti" e "Io resto a casa" . L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini di tutto il territorio a non uscire di casa, evitando in questo modo, in un periodo di emergenza sanitaria, contatti sociali. "Le distanze non devono separarci - è il messaggio del portacolori della Ducati -. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci".

"La parte bella dello sport è l'adesione di tantissimi atleti, non solo del calcio, alla campagna sociale che abbiamo voluto per dire che dobbiamo rispettare una serie di regole distanti ma uniti da martedì sulla Rai e sui social", sono le parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Dovizioso avrebbe dovuto disputare insieme ai suoi colleghi della MotoGp il Gran Premio del Qatar. Ma la gara è stata cancellata (la Moto2 e Moto3 hanno corso regolarmente poichè team e piloti si trovavano già a Losail per i test).

Il motivo è legato alle forti restrizioni all’ingresso nel Paese a italiani e giapponesi che sarebbero dovuti partire in questi giorni. Per loro il Qatar ha infatti deciso di imporre due settimane di quarantena all’arrivo nel Paese. Vista la diffusione del coronavirus, il Qatar ha infatti aumentato le restrizioni per i viaggiatori che provengono dai paesi più colpiti dal virus, tra cui l’Italia. Slittato il Gran Premio della Thailandia, mentre sono a rischio le trasferte in Texas e Argentina